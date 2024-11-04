توفي السيد ريمون إبراهيم والد العميد الركن مارون إبراهيم من لواء الحرس الجمهوري.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٢ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة مار أنطونيوس الكبير - جديدة المتن.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:٠۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰، وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٣ ابتداءً من الساعة ۱۳:٠٠ لغاية الساعة ۱۷:۳۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن مارون إبراهيم على رقم الهاتف الخلوي: ٨١/٦٠٦٦٠٨.