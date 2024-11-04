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Published by lebarmy12 on خميس, 04/11/2024 - 16:42
توفي السيد ريمون إبراهيم والد العميد الركن مارون إبراهيم من لواء الحرس الجمهوري.
توفي السيد ريمون إبراهيم والد العميد الركن مارون إبراهيم من لواء الحرس الجمهوري.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٢ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة مار أنطونيوس الكبير - جديدة المتن.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:٠۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰، وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٣ ابتداءً من الساعة ۱۳:٠٠ لغاية الساعة ۱۷:۳۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن مارون إبراهيم على رقم الهاتف الخلوي: ٨١/٦٠٦٦٠٨.
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Date:
الخميس, أبريل 11, 2024