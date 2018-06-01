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Published by lebarmy1 on سبت, 01/06/2018 - 11:59
توفي السيد أنطون كيروز والد العميد الركن مرسال كيروز رئيس جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى في أركان الجيش للعديد.
توفي السيد أنطون كيروز والد العميد الركن مرسال كيروز رئيس جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى في أركان الجيش للعديد.
يقام المأتم بتاريخ 7 /1/ 2018 الساعة 15.00 في كنيسة مار سابا- بشري.
تقبل التعازي بتاريخ 6 /1/ 2018 ابتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 17.00 وبتاريخ 7 /1/ 2018 قبل الدفن وبعده وبتاريخ 8 /1/ 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 9 /1/ 2018 ابتداءً من من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار ماما- حبوب- جبيل ( رقم هاتف خلوي: 907303 /03- رباعي 8515).
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Date:
السبت, يناير 6, 2018