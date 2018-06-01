توفي السيد أنطون كيروز والد العميد الركن مرسال كيروز رئيس جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى في أركان الجيش للعديد.

يقام المأتم بتاريخ 7 /1/ 2018 الساعة 15.00 في كنيسة مار سابا- بشري.

تقبل التعازي بتاريخ 6 /1/ 2018 ابتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 17.00 وبتاريخ 7 /1/ 2018 قبل الدفن وبعده وبتاريخ 8 /1/ 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 9 /1/ 2018 ابتداءً من من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار ماما- حبوب- جبيل ( رقم هاتف خلوي: 907303 /03- رباعي 8515).

