توفي السيد سعد شهاب زغيب والد العميد الركن منصور زغيب قائد الشرطة العسكرية بالوكالة.

يقام المأتم بتاريخ 4 / 9 / 2022 الساعة 16,00 في كنيسة مار جرجس الرعائية – الصفرا.

تقبل التعازي بتاريخ 3 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 19,00، وبتاريخ 4 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 19,00، وبتاريخ 5 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: 71/050909.