Published by lebarmy15 on أحد, 06/07/2026 - 18:59

توفي السيد وديع نصر الله والد العميد الركن نصر الله نصر الله من منطقة البقاع.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٨ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة سيدة النياح - الفرزل - زحلة.
تُقبل التعازي يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٧ ابتداءً من الساعة ۱۲.۰۰ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٨ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ٩.٠٠ وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٧٠۱۳۳۱.

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Date: 
الأحد, يونيو 7, 2026