توفي السيد وديع نصر الله والد العميد الركن نصر الله نصر الله من منطقة البقاع.

يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٨ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة سيدة النياح - الفرزل - زحلة.

تُقبل التعازي يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٧ ابتداءً من الساعة ۱۲.۰۰ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٨ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ٩.٠٠ وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٧٠۱۳۳۱.