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Published by lebarmy15 on أحد, 06/07/2026 - 18:59
توفي السيد وديع نصر الله والد العميد الركن نصر الله نصر الله من منطقة البقاع.
توفي السيد وديع نصر الله والد العميد الركن نصر الله نصر الله من منطقة البقاع.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٨ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة سيدة النياح - الفرزل - زحلة.
تُقبل التعازي يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٧ ابتداءً من الساعة ۱۲.۰۰ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٨ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ٩.٠٠ وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٧٠۱۳۳۱.
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Date:
الأحد, يونيو 7, 2026