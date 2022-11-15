توفي السيد عبدو ابي ناصيف والد العميد الركن نمر ابي ناصيف نائب رئيس الاركان للتخطيط.

يقام المأتم بتاريخ 16 / 11 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار تقلا – كفرقطره - الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداء من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 17 / 11 / 2022 ابتداء من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة قلب يسوع – بدارو، أو عبر الإتصال على رقم الضابط العام صاحب العلاقة: خلوي : 848352 / 03.