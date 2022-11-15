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Published by lebarmy12 on ثلاثاء, 11/15/2022 - 13:44
توفي السيد عبدو ابي ناصيف والد العميد الركن نمر ابي ناصيف نائب رئيس الاركان للتخطيط.
توفي السيد عبدو ابي ناصيف والد العميد الركن نمر ابي ناصيف نائب رئيس الاركان للتخطيط.
يقام المأتم بتاريخ 16 / 11 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار تقلا – كفرقطره - الشوف.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداء من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 17 / 11 / 2022 ابتداء من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة قلب يسوع – بدارو، أو عبر الإتصال على رقم الضابط العام صاحب العلاقة: خلوي : 848352 / 03.
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Date:
الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022