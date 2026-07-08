توفي المربي فريد دمج والد العميد الركن وجدي دمج من مديرية المخابرات، وشقيق المقدم المتقاعد المتوفى نجيب دمج من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ۲۰٢٦/٧/٩ الساعة ۱۲.۰۰ في دار بلدة الفريديس - الشوف.

تُقبل التعازي بعد الدفن ويومي الجمعة والسبت بتاريخي ۱۰ و٢٠٢٦/٧/١١ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ٢٠.٠٠ في منزل العائلة الكائن في البلدة المذكورة (قرب مزار الشيخ عز الدين)، ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٣ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في دار الطائفة الدرزية - فردان - بيروت، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٧٠٢٢٠٦