Published by lebarmy2 on أحد, 09/14/2025 - 09:20

توفي السيد بطرس حنا الطرابلسي والد العميد الطبيب ادكار الطرابلسي من الطبابة العسكرية.
يقام المأتم يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٥ الساعة ۱۱:۰۰ في كنيسة سيدة الإنتقال للروم الكاثوليك أتشيناك - الأشرفية، ثم ينقل جثمانه إلى بلدته كفرحونة حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه الساعة ١٤:٣٠ في كنيسة سيدة الإنتقال ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في صالون كنيسة سيدة الإنتقال - كفرحونة، ويوم  الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٦ إعتبارًا من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة سيدة الإنتقال للروم الكاثوليك أتشيناك - الأشرفية.

Ar
Date: 
السبت, سبتمبر 13, 2025