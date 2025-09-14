- En
توفي السيد بطرس حنا الطرابلسي والد العميد الطبيب ادكار الطرابلسي من الطبابة العسكرية.
يقام المأتم يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٥ الساعة ۱۱:۰۰ في كنيسة سيدة الإنتقال للروم الكاثوليك أتشيناك - الأشرفية، ثم ينقل جثمانه إلى بلدته كفرحونة حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه الساعة ١٤:٣٠ في كنيسة سيدة الإنتقال ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في صالون كنيسة سيدة الإنتقال - كفرحونة، ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٦ إعتبارًا من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة سيدة الإنتقال للروم الكاثوليك أتشيناك - الأشرفية.
