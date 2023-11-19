Published by lebarmy10 on أحد, 11/19/2023 - 00:23

توفي السيد ابراهيم جوزيف عشراوي والد العميد الطبيب المتقاعد جوزيف عشراوي (890006) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 20 / 11 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة المخلص للروم الملكيين الكاثوليك – مونو.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.

 

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Date: 
السبت, نوفمبر 18, 2023