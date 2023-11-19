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Published by lebarmy10 on أحد, 11/19/2023 - 00:23
توفي السيد ابراهيم جوزيف عشراوي والد العميد الطبيب المتقاعد جوزيف عشراوي (890006) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد ابراهيم جوزيف عشراوي والد العميد الطبيب المتقاعد جوزيف عشراوي (890006) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 20 / 11 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة المخلص للروم الملكيين الكاثوليك – مونو.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
السبت, نوفمبر 18, 2023