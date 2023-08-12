توفي السيد احمد خليل والد العميد الطبيب علي خليل من الطبابة العسكرية.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 12 / 2023 الساعة 15.00 في جبانة بلدة البيسرية - قضاء الزهراني.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتواريخ 9 ، 10 و 11 / 12 / 2023 في منزل الفقيد الكائن في ساحة البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الطبيب علي خليل على رقم الهاتف: خلوي: 03/573959.