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Published by lebarmy10 on اثنين, 11/06/2023 - 17:47
توفي السيد علي علوان والد العميد الطبيب محمد علوان من الطبابة العسكرية.
توفي السيد علي علوان والد العميد الطبيب محمد علوان من الطبابة العسكرية.
أقيم المأتم بتاريخ 5 / 11 / 2023 .
تقبل التعازي بتاريخي 6 و 7 / 11 / 2023 إبتداءً من الساعة 9,00 ولغاية الساعة 21,00 في منزل الفقيد الكائن في البقاع الغربي – السلطان يعقوب التحتا ، أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف : خليوي : 809474 / 03 .
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Date:
الاثنين, نوفمبر 6, 2023