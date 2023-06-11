توفي السيد علي علوان والد العميد الطبيب محمد علوان من الطبابة العسكرية.

أقيم المأتم بتاريخ 5 / 11 / 2023 .

تقبل التعازي بتاريخي 6 و 7 / 11 / 2023 إبتداءً من الساعة 9,00 ولغاية الساعة 21,00 في منزل الفقيد الكائن في البقاع الغربي – السلطان يعقوب التحتا ، أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف : خليوي : 809474 / 03 .