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Published by lebarmy12 on ثلاثاء, 11/15/2022 - 11:45
توفي السيد نعمه عبدو رحال والد العميد المتقاعد اندره رحال من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد نعمه عبدو رحال والد العميد المتقاعد اندره رحال من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 16 / 11 / 2022 الساعة 15.30 في كنيسة مار مخايل – الشياح.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 17 / 11 / 2022 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 719575 / 81.
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Date:
الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022