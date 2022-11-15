توفي السيد نعمه عبدو رحال والد العميد المتقاعد اندره رحال من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 16 / 11 / 2022 الساعة 15.30 في كنيسة مار مخايل – الشياح.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 17 / 11 / 2022 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 719575 / 81.