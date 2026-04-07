- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on ثلاثاء, 04/07/2026 - 13:54
توفي السيد سلوم فارس طنوس سلوم والد العميد المتقاعد أنطون سلوم (٨٦٠١٧٣) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٧ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة مار اسطفان - تحوم - البترون.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٤/٨ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱٨.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة وتُختتم بقداس المرافقة، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٩٤٤٢٢٩
Ar
Date:
الثلاثاء, أبريل 7, 2026