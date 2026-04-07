توفي السيد سلوم فارس طنوس سلوم والد العميد المتقاعد أنطون سلوم (٨٦٠١٧٣) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٧ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة مار اسطفان - تحوم - البترون.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٤/٨ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱٨.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة وتُختتم بقداس المرافقة، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٩٤٤٢٢٩