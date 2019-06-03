توفي السيد حسين وهبي والد العميد المتقاعد احمد وهبه من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 3 /2019 الساعة 11,00 في بلدة نبحا – بعلبك.

تقبل التعازي طيلة ايام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 11/ 3 /2019 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 14,00 وبتاريخ 12 /3 /2019 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في منزل العميد المتقاعد المذكور اعلاه – بولفار كميل شمعون – خلف المجاس الدستوري – بناية ابو جودة – الطابق الرابع. (رقم هاتف العميد المتقاعد احمد وهبه: 785078 /03)