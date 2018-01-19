توفي السيد خليل سرحال والد العميد المتقاعد جمال سرحال من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 1 / 2018 بعد صلاة الظهر في بلدة كيفون – قضاء عاليه.

تقبل التعازي قبل الدفن في حسينية بلدة كيفون وبعد الدفن في منزل العميد المتقاعد جمال سرحال الكائن في البلدة المذكورة وبتاريخي 22 و23 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل العميد المتقاعد الكائن في الحازمية – شارع مار بطرس وبولس رقم 1503 – خلف الكنيسة – بناية ايليا كفوري – الطابق الثالث، ويقام ذكرى مرور أسبوع على وفاته بتاريخ 27 / 1 / 2018 الساعة 11.00 في حسينية بلدة كيفون – عاليه (رقم هاتف العميد المتقاعد جمال سرحال 555452 /70).