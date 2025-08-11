Published by lebarmy15 on اثنين, 08/11/2025 - 16:21

توفي السيد سركيس سعد والد العميد المتقاعد جورج سعد (٨٦۰۰۷۷) من ضباط الجيش اللبناني.
 يقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٢ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة سيدة الحبل بلا دنس - القبيات الذوق - عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۸/۱۳ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ ولغاية الساعة ۱۸:۰۰، كما سيقام قداس لراحة نفسه يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة مار مخايل - بيت الشعار.

