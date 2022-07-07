توفي بتاريخ 6 / 7/ 2022 المؤهل أول المتقاعد مارون غنطوس والد العميد جوزيف غنطوس رئيس الهيئة الاساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 7 /2022 الساعة 16.00 في كنيسة العائلة المقدّسة الحجَة- قضاء صيدا.

تقبل التعازي بتاريخ 7 / 7/ 2022 قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه, وبتاريخ 8 / 7/ 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار جرجس- أبلح, أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 439120/ 03 .