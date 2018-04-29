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Published by lebarmy13 on اثنين, 04/30/2018 - 13:54
توفي السيد فؤاد رستم والد كل من العميد المتقاعد حسان رستم من ضباط الجيش اللبناني والمقدم ربيع رستم من لواء المشاة الثاني عشر.
توفي السيد فؤاد رستم والد كل من العميد المتقاعد حسان رستم من ضباط الجيش اللبناني والمقدم ربيع رستم من لواء المشاة الثاني عشر.
يقام المأتم بتاريخ 30 / 4 / 2018 عقب صلاة الظهر في جامع الخاشقجي، ويوارى الثرى في جبانة الأوقاف الإسلامية الجديدة – الحرش.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده للنساء والرجل في منزل الفقيد الكائن في طريق الجديدة – قرب محطة جلول، وبتاريخي 1 و2 / 5 / 2018 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.30 للرجال والنساء في مسجد محمد الأمين – ساحة الشهداء (رقم هاتف العميد المتقاعد حسان رستم 248200/ 03).
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Date:
الأحد, أبريل 29, 2018