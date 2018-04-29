توفي السيد فؤاد رستم والد كل من العميد المتقاعد حسان رستم من ضباط الجيش اللبناني والمقدم ربيع رستم من لواء المشاة الثاني عشر.

يقام المأتم بتاريخ 30 / 4 / 2018 عقب صلاة الظهر في جامع الخاشقجي، ويوارى الثرى في جبانة الأوقاف الإسلامية الجديدة – الحرش.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده للنساء والرجل في منزل الفقيد الكائن في طريق الجديدة – قرب محطة جلول، وبتاريخي 1 و2 / 5 / 2018 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.30 للرجال والنساء في مسجد محمد الأمين – ساحة الشهداء (رقم هاتف العميد المتقاعد حسان رستم 248200/ 03).