توفي الرقيب الأول المتقاعد نخله الخوري والد العميد المتقاعد شارل الخوري (٨٦٠٠٦٧) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٢ الساعة ١٥.٣٠ في كنيسة سيدة الانتقال - عبرا - صيدا.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ١٧.٠٠ في الكنيسة المذكورة، ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٣ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في كنيسة سانت ريتا للروم الملكيين الكاثوليك - الجديدة - المتن أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٧٧٧٩٤٨.