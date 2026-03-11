- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on أربعاء, 03/11/2026 - 19:54
توفي الرقيب الأول المتقاعد نخله الخوري والد العميد المتقاعد شارل الخوري (٨٦٠٠٦٧) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الرقيب الأول المتقاعد نخله الخوري والد العميد المتقاعد شارل الخوري (٨٦٠٠٦٧) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٢ الساعة ١٥.٣٠ في كنيسة سيدة الانتقال - عبرا - صيدا.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ١٧.٠٠ في الكنيسة المذكورة، ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٣ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في كنيسة سانت ريتا للروم الملكيين الكاثوليك - الجديدة - المتن أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٧٧٧٩٤٨.
Ar
Date:
الأربعاء, مارس 11, 2026