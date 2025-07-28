توفي السيد محمد عز الدين والد العميد المتقاعد عدنان عز الدين (۸۳۰٥٦٩) من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم يوم السبت بتاريخ ۲۰٢٥/٧/٢٦ عقب صلاة الظهر في جبانة بلدة شحور - صور.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/٧/٢٧ في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣١ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - خلف المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد عدنان عز الدين على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٣٨٦٣٦.