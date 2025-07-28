- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on اثنين, 07/28/2025 - 18:07
توفي السيد محمد عز الدين والد العميد المتقاعد عدنان عز الدين (۸۳۰٥٦٩) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد محمد عز الدين والد العميد المتقاعد عدنان عز الدين (۸۳۰٥٦٩) من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم يوم السبت بتاريخ ۲۰٢٥/٧/٢٦ عقب صلاة الظهر في جبانة بلدة شحور - صور.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/٧/٢٧ في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣١ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - خلف المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد عدنان عز الدين على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٣٨٦٣٦.
Ar
Date:
الجمعة, يوليو 25, 2025