توفي السيد محمد ابو همين والد العميد المتقاعد قاسم ابو همين من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ 1 /2 /2020 الساعة 13.00 في جبانة بلدة الهبارية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل إبن الفقيد العميد المتقاعد قاسم الكائن في الهبارية وبتاريخ 2 /2 /2020 بعد صلاة الظهر في مسجد صلاح الدين- الهبارية وبتاريخ 5 /2 /2020 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في مسجد الخاشقجي- بيروت.