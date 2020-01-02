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Published by lebarmy3 on سبت, 02/01/2020 - 13:41
توفي السيد محمد ابو همين والد العميد المتقاعد قاسم ابو همين من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد محمد ابو همين والد العميد المتقاعد قاسم ابو همين من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ 1 /2 /2020 الساعة 13.00 في جبانة بلدة الهبارية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل إبن الفقيد العميد المتقاعد قاسم الكائن في الهبارية وبتاريخ 2 /2 /2020 بعد صلاة الظهر في مسجد صلاح الدين- الهبارية وبتاريخ 5 /2 /2020 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في مسجد الخاشقجي- بيروت.
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Date:
الجمعة, يناير 31, 2020