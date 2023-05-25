Published by lebarmy4 on جمعة, 05/26/2023 - 07:01

توفي السيد حسن بدر الدين والد العميد المتقاعد كمال بدر الدين من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 26 / 5 / 2023 الساعة 14.00 في روضة الصالحين – النبطية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في النبطية – حي الجزائر، وسيقام ذكرى مرور أسبوع على وفاته بتاريخ 28 / 5 / 2023 الساعة 10.00 في حسينية النبطية، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 627647 / 03.

 

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Date: 
الخميس, مايو 25, 2023