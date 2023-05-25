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Published by lebarmy4 on جمعة, 05/26/2023 - 07:01
توفي السيد حسن بدر الدين والد العميد المتقاعد كمال بدر الدين من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد حسن بدر الدين والد العميد المتقاعد كمال بدر الدين من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 26 / 5 / 2023 الساعة 14.00 في روضة الصالحين – النبطية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في النبطية – حي الجزائر، وسيقام ذكرى مرور أسبوع على وفاته بتاريخ 28 / 5 / 2023 الساعة 10.00 في حسينية النبطية، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 627647 / 03.
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Date:
الخميس, مايو 25, 2023