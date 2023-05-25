توفي السيد حسن بدر الدين والد العميد المتقاعد كمال بدر الدين من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 5 / 2023 الساعة 14.00 في روضة الصالحين – النبطية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في النبطية – حي الجزائر، وسيقام ذكرى مرور أسبوع على وفاته بتاريخ 28 / 5 / 2023 الساعة 10.00 في حسينية النبطية، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 627647 / 03.