Published by lebarmy14 on ثلاثاء, 05/21/2024 - 12:26

توفي السيد حبيب حايك والد العميد المتقاعد محمد حايك (٨٥٠٠٣٠) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢١ الساعة ١١:٣٠ في جبانة بلدة كفرتبنيت.
تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الساعة ٩:٠٠ لغاية الساعة ١٣:٠٠ ومن الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ للرجال في منزل العميد المتقاعد محمد حايك، وللنساء في منزل الفقيد وبتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٤ الساعة ١٧:٠٠ في حسينية بلدة كفرتبنيت، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد محمد حايك على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٣٠٧٠٦.

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Date: 
الثلاثاء, مايو 21, 2024