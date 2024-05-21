توفي السيد حبيب حايك والد العميد المتقاعد محمد حايك (٨٥٠٠٣٠) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢١ الساعة ١١:٣٠ في جبانة بلدة كفرتبنيت.

تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الساعة ٩:٠٠ لغاية الساعة ١٣:٠٠ ومن الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ للرجال في منزل العميد المتقاعد محمد حايك، وللنساء في منزل الفقيد وبتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٤ الساعة ١٧:٠٠ في حسينية بلدة كفرتبنيت، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد محمد حايك على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٣٠٧٠٦.