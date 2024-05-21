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Published by lebarmy14 on ثلاثاء, 05/21/2024 - 12:26
توفي السيد حبيب حايك والد العميد المتقاعد محمد حايك (٨٥٠٠٣٠) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد حبيب حايك والد العميد المتقاعد محمد حايك (٨٥٠٠٣٠) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢١ الساعة ١١:٣٠ في جبانة بلدة كفرتبنيت.
تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الساعة ٩:٠٠ لغاية الساعة ١٣:٠٠ ومن الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ للرجال في منزل العميد المتقاعد محمد حايك، وللنساء في منزل الفقيد وبتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٤ الساعة ١٧:٠٠ في حسينية بلدة كفرتبنيت، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد محمد حايك على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٣٠٧٠٦.
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Date:
الثلاثاء, مايو 21, 2024