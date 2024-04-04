توفي الحاج خالد علوان والد العميد المتقاعد محمد علوان (٨٥٠١٩٧) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٤ بعد صلاة العصر في جبانة بلدة القرنة – عكار.

تقبل التعازي بتاريخي ٥ و٢٠٢٤/٤/٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة البلدية الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد محمد علوان على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٨٣٩٧٠.