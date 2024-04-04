Published by lebarmy10 on خميس, 04/04/2024 - 19:05

توفي الحاج خالد علوان والد العميد المتقاعد محمد علوان (٨٥٠١٩٧) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٤ بعد صلاة العصر في جبانة بلدة القرنة – عكار.
تقبل التعازي بتاريخي ٥ و٢٠٢٤/٤/٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة البلدية الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد محمد علوان على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٨٣٩٧٠.

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Date: 
الخميس, أبريل 4, 2024