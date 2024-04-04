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Published by lebarmy10 on خميس, 04/04/2024 - 19:05
توفي الحاج خالد علوان والد العميد المتقاعد محمد علوان (٨٥٠١٩٧) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الحاج خالد علوان والد العميد المتقاعد محمد علوان (٨٥٠١٩٧) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٤ بعد صلاة العصر في جبانة بلدة القرنة – عكار.
تقبل التعازي بتاريخي ٥ و٢٠٢٤/٤/٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة البلدية الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد محمد علوان على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٨٣٩٧٠.
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Date:
الخميس, أبريل 4, 2024