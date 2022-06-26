توفي السيد محمود كركي والد العميد المتقاعد محمد كركي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام الماتم بتاريخ 26 / 6 / 2022 الساعة 17.00 في بلدة جباع – إقليم التفاح – قضاء النبطية.

تقبل التعازي قبل الدفن في حسينية بلدة جباع وبعد الدفن في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الأتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:611061 /76.