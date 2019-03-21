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Published by lebarmy3 on خميس, 03/21/2019 - 21:09
تقبل التعازي بتاريخ 21 / 3 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 22 / 3 / 2019 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 23 / 3 / 2019 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 12.00 ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 26 / 3 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار الياس - انطلياس.
توفي السيد يوسف حاكمه والد كل من العميد المتقاعد ميشال حاكمه من ضباط الجيش اللبناني والعقيد الركن اوليفر حاكمه من مديرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 3 / 2019 الساعة 15.30 في كنيسة الحبل بلا دنس - القبيات - الذوق.
تقبل التعازي بتاريخ 21 / 3 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 22 / 3 / 2019 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 23 / 3 / 2019 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 12.00 ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 26 / 3 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار الياس - انطلياس.
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Date:
الخميس, مارس 21, 2019