توفي السيد يوسف حاكمه والد كل من العميد المتقاعد ميشال حاكمه من ضباط الجيش اللبناني والعقيد الركن اوليفر حاكمه من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 3 / 2019 الساعة 15.30 في كنيسة الحبل بلا دنس - القبيات - الذوق.

تقبل التعازي بتاريخ 21 / 3 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 22 / 3 / 2019 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 23 / 3 / 2019 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 12.00 ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 26 / 3 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار الياس - انطلياس.

