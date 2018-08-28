توفي السيد حسن فواز والد العميد المتقاعد نبيل فواز من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ 27 / 8 / 2018 في بلدة تبنين.

تقبل التعازي بتاريخ 29 / 8 / 2018 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة وبتاريخ 30 / 8 / 2018 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 19,00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – بئر حسن، ويقام ذكرى مرور أسبوع على وفاته بتاريخ 2 / 9 / 2018 الساعة 9,30 في حسينينة بلدة تبنين.