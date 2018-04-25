توفي السيد أديب عبده والد العميد المهندس جوزاف عبده من منطقة جبل لبنان.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 4 / 2018 الساعة 15.00 في كنيسة مار ماما - بسكنتا.

تقبل التعازي بتاريخ 25 / 4 / 2018 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 26 / 4 / 2018 قبل الدفن وبعده وبتاريخ 27 / 4 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 28 / 4 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار مخايل للروم الأرثوذوكس الكائنة في أنطلياس – حارة الغوارنة – مقابل مأوى السيدة – الطابق الثاني.