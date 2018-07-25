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Published by lebarmy5 on خميس, 07/26/2018 - 11:30
توفي السيد علي طاهر صفي الدين والد العميد بسام صفي الدين من المديرية العامة للادارة.
توفي السيد علي طاهر صفي الدين والد العميد بسام صفي الدين من المديرية العامة للادارة.
يقام المأتم بتاريخ 26 /7 /2018 الساعة 17,00 في بلدته شمع قضاء صور.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطيلة أيام الاسبوع في منزله الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 29 /7 /2018 الساعة 11,00 يقام مجلس عزاء حسيني في البلدة المذكورة أعلاه. (رقم هاتف العميد بسام صفي الدين: 771441 /03)
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Date:
الأربعاء, يوليو 25, 2018