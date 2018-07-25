Published by lebarmy5 on خميس, 07/26/2018 - 11:30

توفي السيد علي طاهر صفي الدين والد العميد بسام صفي الدين من المديرية العامة للادارة.
يقام المأتم بتاريخ 26 /7 /2018 الساعة 17,00 في بلدته شمع قضاء صور.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطيلة أيام الاسبوع في منزله الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 29 /7 /2018 الساعة 11,00 يقام مجلس عزاء حسيني في البلدة المذكورة أعلاه. (رقم هاتف العميد بسام صفي الدين: 771441 /03)

 

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Date: 
الأربعاء, يوليو 25, 2018