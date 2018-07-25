توفي السيد علي طاهر صفي الدين والد العميد بسام صفي الدين من المديرية العامة للادارة.

يقام المأتم بتاريخ 26 /7 /2018 الساعة 17,00 في بلدته شمع قضاء صور.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطيلة أيام الاسبوع في منزله الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 29 /7 /2018 الساعة 11,00 يقام مجلس عزاء حسيني في البلدة المذكورة أعلاه. (رقم هاتف العميد بسام صفي الدين: 771441 /03)