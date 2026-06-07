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Published by lebarmy12 on أحد, 06/07/2026 - 07:31
توفي السيد غسان نور الله بركات والد العميد زياد بركات من مقر عام الجيش.
توفي السيد غسان نور الله بركات والد العميد زياد بركات من مقر عام الجيش.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٩ الساعة ۱۷.۰۰ في كنيسة القديس جاورجيوس - بشمزين - الكورة.
تُقبل التعازي يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٨ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ١٩.٠٠ ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٩ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة، ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٠ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في قاعة كنيسة الصعود للروم الأرثوذكس - كفرحباب - كسروان.
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Date:
الأحد, يونيو 7, 2026