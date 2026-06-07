توفي السيد غسان نور الله بركات والد العميد زياد بركات من مقر عام الجيش.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٩ الساعة ۱۷.۰۰ في كنيسة القديس جاورجيوس - بشمزين - الكورة.

تُقبل التعازي يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٨ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ١٩.٠٠ ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٩ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة، ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٠ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في قاعة كنيسة الصعود للروم الأرثوذكس - كفرحباب - كسروان.