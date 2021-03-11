Published by lebarmy2 on أربعاء, 11/03/2021 - 21:09

توفي السيد سليم محمد حلاوي والد العميد طبيب الأسنان المتقاعد اكرم حلاوي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 4 / 11 /2021 في بلدته الباروك.
تقبل التعازي بعد الدفن ولغاية الساعة 18.00، وبتاريخي 5 و6 /11/2021 من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00، وبتاريخ 7 / 11 /2021 من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في مقر الرابطة الباروك، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف 859242 /03.

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Date: 
الأربعاء, نوفمبر 3, 2021