توفي السيد سليم محمد حلاوي والد العميد طبيب الأسنان المتقاعد اكرم حلاوي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 4 / 11 /2021 في بلدته الباروك.

تقبل التعازي بعد الدفن ولغاية الساعة 18.00، وبتاريخي 5 و6 /11/2021 من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00، وبتاريخ 7 / 11 /2021 من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في مقر الرابطة الباروك، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف 859242 /03.