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Published by lebarmy2 on أربعاء, 11/03/2021 - 21:09
توفي السيد سليم محمد حلاوي والد العميد طبيب الأسنان المتقاعد اكرم حلاوي من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد سليم محمد حلاوي والد العميد طبيب الأسنان المتقاعد اكرم حلاوي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 4 / 11 /2021 في بلدته الباروك.
تقبل التعازي بعد الدفن ولغاية الساعة 18.00، وبتاريخي 5 و6 /11/2021 من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00، وبتاريخ 7 / 11 /2021 من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في مقر الرابطة الباروك، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف 859242 /03.
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Date:
الأربعاء, نوفمبر 3, 2021