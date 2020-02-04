توفي بتاريخ 1 / 4 /2020 العريف المتقاعد اسعد عطا الله والد العميد طبيب الأسنان انطوان عطا الله رئيس طبابة منطقة الشمال.

يقام المأتم بتاريخ 2 / 4 /2020 الساعة 14.00 في كنيسة مار الياس – بيت لهيا – راشيا الوادي.

نظراً للظروف الراهنة تقبل التعازي على رقم هاتف الضابط العام صاحب العلاقة (70/033081).