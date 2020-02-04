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Published by lebarmy2 on خميس, 04/02/2020 - 14:21
توفي بتاريخ 1 / 4 /2020 العريف المتقاعد اسعد عطا الله والد العميد طبيب الأسنان انطوان عطا الله رئيس طبابة منطقة الشمال.
توفي بتاريخ 1 / 4 /2020 العريف المتقاعد اسعد عطا الله والد العميد طبيب الأسنان انطوان عطا الله رئيس طبابة منطقة الشمال.
يقام المأتم بتاريخ 2 / 4 /2020 الساعة 14.00 في كنيسة مار الياس – بيت لهيا – راشيا الوادي.
نظراً للظروف الراهنة تقبل التعازي على رقم هاتف الضابط العام صاحب العلاقة (70/033081).
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Date:
الأربعاء, أبريل 1, 2020