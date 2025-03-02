توفي الحاج عبد الرحمن محي الدين عبد العال والد العميد فادي عبد العال من الشرطة العسكرية.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢ عقب صلاة الظهر في جامع البسطة الفوقا ويوارى الثرى في جبانة الشهداء.

تُقبل التعازي بعد الدفن في منزل الضابط العام صاحب العلاقة الكائن في منطقة رأس النبع - شارع محمد الحوت مساكن الضباط - الطابق الثالث وبتاريخي ٣ و۲۰٢٥/٣/٤ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في جامع الخاشقجي - قاعة الدكتور محي الدين البرغوت أو عبر الاتصال بالعميد فادي عبد العال على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۸۹۷۱٥۰.