توفي السيد توفيق مراد والد العميد كرم مراد رئيس فرع مخابرات منطقة الشمال.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 9 /2018 الساعة 12.30 في بلدة رأسنحاش – البترون.

تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد وبعده في منزل العميد كرم مراد الكائن في البلدة المذكورة وبتاريخي 11 و 12 / 9 /2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في منزل العميد مراد وبتاريخ 13 / 9 /2018 في قاعة فندق Gefinor Rotana – رأس بيروت إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00.