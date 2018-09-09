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Published by lebarmy2 on أحد, 09/09/2018 - 22:05
توفي السيد توفيق مراد والد العميد كرم مراد رئيس فرع مخابرات منطقة الشمال.
توفي السيد توفيق مراد والد العميد كرم مراد رئيس فرع مخابرات منطقة الشمال.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 9 /2018 الساعة 12.30 في بلدة رأسنحاش – البترون.
تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد وبعده في منزل العميد كرم مراد الكائن في البلدة المذكورة وبتاريخي 11 و 12 / 9 /2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في منزل العميد مراد وبتاريخ 13 / 9 /2018 في قاعة فندق Gefinor Rotana – رأس بيروت إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00.
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Date:
الأحد, سبتمبر 9, 2018