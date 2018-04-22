توفي الحاج سعيد بزي والد العميد محمد بزي قائد فوج الاشغال المستقل.

يقام المأتم بتاريخ 23 /4 /2018 الساعة 11,30 في منزله الكائن في مدينة بنت جبيل – السد العالي، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي طيلة أيام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، وبتاريخ 27 /4 /2018 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في جمعية التخصص والتوجيه العلمي – بيروت – الجناح – قرب أمن الدولة.