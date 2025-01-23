توفي السيد سميح صبره والد العميد وسام صبره من لواء المشاة السادس.

يقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/١/٢٤ بعد صلاة العصر في مسجد الخاشقجي، ويوارى الثرى في جبانة الشهداء.

تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الضابط العام المذكور الكائن في رأس النبع - شارع قليلات - بناية العكاوي الطابق العاشر، وبتاريخي ٢٥ و۲۰۲٥/١/٢٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في قاعة خليل الهبري - مسجد الخاشقجي، أو عبر الاتصال بالعميد وسام صبره على رقم الهاتف الخلوي: ۷۱/۹۹۳۹۹۲.