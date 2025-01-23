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Published by lebarmy2 on خميس, 01/23/2025 - 16:44
توفي السيد سميح صبره والد العميد وسام صبره من لواء المشاة السادس.
يقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/١/٢٤ بعد صلاة العصر في مسجد الخاشقجي، ويوارى الثرى في جبانة الشهداء.
تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الضابط العام المذكور الكائن في رأس النبع - شارع قليلات - بناية العكاوي الطابق العاشر، وبتاريخي ٢٥ و۲۰۲٥/١/٢٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في قاعة خليل الهبري - مسجد الخاشقجي، أو عبر الاتصال بالعميد وسام صبره على رقم الهاتف الخلوي: ۷۱/۹۹۳۹۹۲.
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Date:
الخميس, يناير 23, 2025