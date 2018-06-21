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Published by lebarmy15 on خميس, 06/21/2018 - 21:52
توفى السيد نجيب شريم والد اللواء الركن جورج شريم عضو المجلس العسكري.
توفى السيد نجيب شريم والد اللواء الركن جورج شريم عضو المجلس العسكري.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 6 / 2018 الساعة 12.00 في كنسية القديس مار يوحنا الذهبي الفم – مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك بيروت – طريق الشام، ويوارى الثرى في مدافن العائلة – الفاكهة.
تقبل التعازي بتاريخ 23 / 6 / 2018 في منزل المرحوم شحاده شريم – الفاكهة وبتاريخ 25 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك – بيروت – طريق الشام، وبتاريخ 26 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانه – جونيه – قرب البريد.
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Date:
الخميس, يونيو 21, 2018