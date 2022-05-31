توفي بتاريخ 31 / 5 / 2022 المعاون اول المتقاعد زياد صفا والد المؤهل اول شادي صفا من أمانة الأركان.

أقيم المأتم بتاريخ 31 / 5 / 2022 الساعة 12.00 في دار بلدة حارة جندل-الشوف.

تقبل التعازي بعد الدفن إبتداءً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخي 1 و 2 / 6 / 2022 إبتداءً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 5 / 6 / 2022 إبتداءً منمن الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00 في دار البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالمؤهل أول شادي صفا على رقم الهاتف 541329 / 71.