توفي السيد منير جبور والد المقدم إيلي جبور من الشرطة العسكرية.

يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٠ الساعة ١٤.٠٠ في كنيسة مار سمعان العامودي - بقسميا - البترون.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/١/١١ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالمقدم إيلي جبور على رقم الهاتف: ۰۳/۰۲۲۹۳۱.