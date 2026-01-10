- En
توفي السيد منير جبور والد المقدم إيلي جبور من الشرطة العسكرية.
يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٠ الساعة ١٤.٠٠ في كنيسة مار سمعان العامودي - بقسميا - البترون.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/١/١١ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالمقدم إيلي جبور على رقم الهاتف: ۰۳/۰۲۲۹۳۱.
