توفي السيد محمود شمعه والد المقدم الإداري مازن شمعه من أركان الجيش للتجهيز - مديرية القوامة.

أُقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٤.

تُقبل التعازي يومَي الأربعاء والخميس بتاريخَي ٢٥ و٢٠٢٦/٣/٢٦ بين صلاتَي العصر والمغرب داخل قاعة المفتي الشهيد حسن خالد في مسجد الإمام علي - الطريق الجديدة - بيروت، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٤٤٧٧٨٢.