- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy5 on ثلاثاء, 03/24/2026 - 21:17
توفي السيد محمود شمعه والد المقدم الإداري مازن شمعه من أركان الجيش للتجهيز - مديرية القوامة.
أُقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٤.
تُقبل التعازي يومَي الأربعاء والخميس بتاريخَي ٢٥ و٢٠٢٦/٣/٢٦ بين صلاتَي العصر والمغرب داخل قاعة المفتي الشهيد حسن خالد في مسجد الإمام علي - الطريق الجديدة - بيروت، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٤٤٧٧٨٢.
Ar
