توفي السيد خليل مخايل منصور والد المقدم البحري زياد منصور من القوات البحرية.

يقام المأتم بتاريخ 14 /11 /2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار اليان-راس بعلبك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 16/ 11 /2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سانت ريتا- جديدة المتن، أو عبر الاتصال بالمقدم البحري زياد منصور على رقم الهاتف: 100120/ 70 .