توفي السيد محمد خالد نعمان والد المقدم الركن أحمد نعمان من منطقة الشمال.

يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٧ الساعة ۱۱.۰۰ في جبل أكروم - المونسه - عكار.

تُقبل التعازي بعد الدفن ويومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ۲۸ و٢٠٢٦/٧/٢٩ في قاعة بلدة المونسه - عكار (للرجال)، وفي منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة (للنساء)، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٠٠٣٣٥٨