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Published by lebarmy15 on اثنين, 07/27/2026 - 07:13
توفي السيد محمد خالد نعمان والد المقدم الركن أحمد نعمان من منطقة الشمال.
توفي السيد محمد خالد نعمان والد المقدم الركن أحمد نعمان من منطقة الشمال.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٧ الساعة ۱۱.۰۰ في جبل أكروم - المونسه - عكار.
تُقبل التعازي بعد الدفن ويومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ۲۸ و٢٠٢٦/٧/٢٩ في قاعة بلدة المونسه - عكار (للرجال)، وفي منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة (للنساء)، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٠٠٣٣٥٨
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Date:
الاثنين, يوليو 27, 2026