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Published by lebarmy12 on سبت, 08/24/2024 - 23:03
توفي السيد جورج اسكندر يونس والد المقدم الركن ألكسندر يونس من فوج المدفعية الثاني.
توفي السيد جورج اسكندر يونس والد المقدم الركن ألكسندر يونس من فوج المدفعية الثاني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٥ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة تجلى الرب - شكا ويوارى الثرى في بلدة كوسبا.
تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٤ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٥ قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٦ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰٠ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالمقدم الركن ألكسندر يونس على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٠٥٦٤٦.
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Date:
السبت, أغسطس 24, 2024