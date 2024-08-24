توفي السيد جورج اسكندر يونس والد المقدم الركن ألكسندر يونس من فوج المدفعية الثاني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٥ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة تجلى الرب - شكا ويوارى الثرى في بلدة كوسبا.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٤ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٥ قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٦ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰٠ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالمقدم الركن ألكسندر يونس على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٠٥٦٤٦.