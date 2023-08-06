توفي السيد مصطفى السيد والد المقدم الركن ابراهيم السيد (20030077) من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 6 / 2023 الساعة 19.45 في بلدة المنارة – البقاع الغربي.

تقبل التعازي بتواريخ 9 – 10 و 11 / 6 / 2023 من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 21.00 في قاعة دار طيبة، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 226711 / 71.