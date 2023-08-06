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Published by lebarmy14 on خميس, 06/08/2023 - 21:39
توفي السيد مصطفى السيد والد المقدم الركن ابراهيم السيد (20030077) من مديرية المخابرات.
توفي السيد مصطفى السيد والد المقدم الركن ابراهيم السيد (20030077) من مديرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ 8 / 6 / 2023 الساعة 19.45 في بلدة المنارة – البقاع الغربي.
تقبل التعازي بتواريخ 9 – 10 و 11 / 6 / 2023 من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 21.00 في قاعة دار طيبة، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 226711 / 71.
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Date:
الخميس, يونيو 8, 2023