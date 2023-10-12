Published by lebarmy12 on أحد, 12/10/2023 - 11:09

توفي الشيخ عاطف يوسف ابو دهن والد المقدم الركن الطيار نزار ابو دهن من القوات الجوية مفصول الى مقر عام الجيش.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 12 / 2023 الساعة 14,00 في قاعة بيت حاصبيا - بلدة حاصبيا .
تقبل التعازي بتاريخي 11 و 12 / 12 / 2023 ابتداء من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 18,00 في القاعة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/117708.

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Date: 
الأحد, ديسمبر 10, 2023