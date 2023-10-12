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Published by lebarmy12 on أحد, 12/10/2023 - 11:09
توفي الشيخ عاطف يوسف ابو دهن والد المقدم الركن الطيار نزار ابو دهن من القوات الجوية مفصول الى مقر عام الجيش.
توفي الشيخ عاطف يوسف ابو دهن والد المقدم الركن الطيار نزار ابو دهن من القوات الجوية مفصول الى مقر عام الجيش.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 12 / 2023 الساعة 14,00 في قاعة بيت حاصبيا - بلدة حاصبيا .
تقبل التعازي بتاريخي 11 و 12 / 12 / 2023 ابتداء من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 18,00 في القاعة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/117708.
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Date:
الأحد, ديسمبر 10, 2023