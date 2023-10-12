توفي الشيخ عاطف يوسف ابو دهن والد المقدم الركن الطيار نزار ابو دهن من القوات الجوية مفصول الى مقر عام الجيش.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 12 / 2023 الساعة 14,00 في قاعة بيت حاصبيا - بلدة حاصبيا .

تقبل التعازي بتاريخي 11 و 12 / 12 / 2023 ابتداء من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 18,00 في القاعة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/117708.