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Published by lebarmy3 on سبت, 12/07/2019 - 15:31
توفي السيد جورج الغربي والد المقدم الركن جوزيف الغربي من مديرية المخابرات.
توفي السيد جورج الغربي والد المقدم الركن جوزيف الغربي من مديرية المخابرات.
يُقام المأتم بتاريخ 8 / 12 / 2019 الساعة 15.30 في كنيسة مار جرجس المارونية - المعلقة - زحلة.
تقبل التعازي بتاريخي 8 و 9 / 12 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ويقام قداس لراحة نفسه بتاريخ 15 / 12 / 2019 الساعة 10.00 في صالون الكنيسة المذكورة.
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Date:
السبت, ديسمبر 7, 2019