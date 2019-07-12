توفي السيد جورج الغربي والد المقدم الركن جوزيف الغربي من مديرية المخابرات.

يُقام المأتم بتاريخ 8 / 12 / 2019 الساعة 15.30 في كنيسة مار جرجس المارونية - المعلقة - زحلة.

تقبل التعازي بتاريخي 8 و 9 / 12 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ويقام قداس لراحة نفسه بتاريخ 15 / 12 / 2019 الساعة 10.00 في صالون الكنيسة المذكورة.