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Published by lebarmy3 on أحد, 02/18/2024 - 17:08
توفي السيد ريمون سليم فرح صعب والد المقدم الركن جوزيف فرح صعب من فوج التدخل الثالث.
يقام المأتم بتاريخ 20 / 2 / 2024 الساعة 15.30 في كنيسة سيدة الخلاص - شكا.
تقبل التعازي بتاريخ 19 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 20 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 21 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 في قاعة الرعيّة الكائنة في الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الأحد, فبراير 18, 2024