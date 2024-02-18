توفي السيد ريمون سليم فرح صعب والد المقدم الركن جوزيف فرح صعب من فوج التدخل الثالث.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 2 / 2024 الساعة 15.30 في كنيسة سيدة الخلاص - شكا.

تقبل التعازي بتاريخ 19 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 20 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 21 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 في قاعة الرعيّة الكائنة في الكنيسة المذكورة أعلاه.