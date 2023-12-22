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Published by lebarmy4 on جمعة, 12/22/2023 - 06:31
توفي السيد انطوان شديد والد المقدم الركن روجه شديد من فوج مغاوير البحر ووالد زوجة المقدم بسام عبود من المجمع العسكري جونيه.
يقام المأتم بتاريخ 23 / 12 / 2023 الساعة 15:00 في كنيسة مار تقلا الرعوية – شامات - جبيل .
تقبل التعازي بتاريخ 2023 / 12 / 22 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه - حي الوادي، وبتاريخ 2023 / 12 / 23 إبتداءً من الساعة 11:00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 24 / 12 / 2023 الساعة 11.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال على ارقام الهاتف التالية:
- المقدم الركن روجيه شديد: 458300 / 03.
- المقدم بسام عبود: 742716 / 03 .
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Date:
الجمعة, ديسمبر 22, 2023