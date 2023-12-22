توفي السيد انطوان شديد والد المقدم الركن روجه شديد من فوج مغاوير البحر ووالد زوجة المقدم بسام عبود من المجمع العسكري جونيه.

يقام المأتم بتاريخ 23 / 12 / 2023 الساعة 15:00 في كنيسة مار تقلا الرعوية – شامات - جبيل .

تقبل التعازي بتاريخ 2023 / 12 / 22 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه - حي الوادي، وبتاريخ 2023 / 12 / 23 إبتداءً من الساعة 11:00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 24 / 12 / 2023 الساعة 11.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال على ارقام الهاتف التالية: