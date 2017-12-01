توفي السيد غاوي يوسف أنطون والد المقدم الركن سمير انطون من لواء المشاة الثاني عشر.

يقام المأتم بتاريخ 12 /1 /2017 الساعة 15.30 في كنيسة مار جرجس الرعائية – دار بعشتار – الكورة، ويوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 13 /1 /2017 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 14 /1 /2017 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة الصعود – ضبيه.