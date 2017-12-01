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Published by hrmozian on خميس, 01/12/2017 - 10:53
توفي السيد غاوي يوسف أنطون والد المقدم الركن سمير انطون من لواء المشاة الثاني عشر.
توفي السيد غاوي يوسف أنطون والد المقدم الركن سمير انطون من لواء المشاة الثاني عشر.
يقام المأتم بتاريخ 12 /1 /2017 الساعة 15.30 في كنيسة مار جرجس الرعائية – دار بعشتار – الكورة، ويوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 13 /1 /2017 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 14 /1 /2017 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة الصعود – ضبيه.
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Date:
الأربعاء, يناير 11, 2017