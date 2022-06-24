توفي المؤهل اول المتقاعد سركيس طنوس البدوي ايوب والد المقدم الركن طوني ايوب من اركان الجيش للعديد – مديرية الافراد.

يقام المأتم بتاريخ 24 /6 /2022 الساعة 17,00 في كنيسة السيدة – كهف الملول.

تقبل التعازي بتاريخ 24 /6 /2022 فبل الدفن وبعده ولغاية الساعة 19,00، وبتاريخ 25 /6 /2022 ابتداء من الساعة 14,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، او عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 060660 /76.