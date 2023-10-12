توفي السيد رياض يوسف عيسى والد المقدم الركن نادر عيسى من لواء المشاة الأول.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 12 / 2023 الساعة 11,30 في جبانة بلدة جبل السويد شحيم.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 17,00 في مركز الجمعية الاجتماعية حي حاسة الاقصعي في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي 70/159283.